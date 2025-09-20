IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Горди германци - Хайди Клум се появи с всичките си 4 деца и майка си Ерна

Супермоделът отпразнува Октоберфест в родината си

20.09.2025 | 13:53 ч. Обновена: 20.09.2025 | 14:24 ч. 4
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Хайди Клум беше водеща на телевизионно специално предаване преди Октоберфест, наречено HeidiFest.

Тя беше придружена от майка си Ерна и всичките си четири деца.

Клум споделя Лу, Хенри и Йохан с бившия си съпруг Сийл, докато Лени е от връзката ѝ с Флавио Бриаторе.

Хайди Клум се появи и с по-младия си съпруг Том Каулиц, от когото няма деца.

Цялото семейство чества баварския празник в Мюнхен, Германия, като всички носеха традиционното облекло за събитието: дирндл.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Хайди Клум
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem