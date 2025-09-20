Горди германци - Хайди Клум се появи с всичките си 4 деца и майка си Ерна

Хайди Клум беше водеща на телевизионно специално предаване преди Октоберфест, наречено HeidiFest.

Тя беше придружена от майка си Ерна и всичките си четири деца.

Клум споделя Лу, Хенри и Йохан с бившия си съпруг Сийл, докато Лени е от връзката ѝ с Флавио Бриаторе.

Хайди Клум се появи и с по-младия си съпруг Том Каулиц, от когото няма деца.

Цялото семейство чества баварския празник в Мюнхен, Германия, като всички носеха традиционното облекло за събитието: дирндл.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg