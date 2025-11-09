Шофьорът на микробуса, ударил се в трамвай, е бил пиян

Шофьорът на микробуса, който участва в катастрофата с два трамвая в София, е бил под влияние на алкохол, показва направеният тест.

Според първоначалната информация, превозното средство се е блъснало в един от трамваите, вследствие на което мотрисата е дерайлирала.

Сигналът за инцидента е подаден в 22:32 ч. в събота, а екип на Спешна помощ е пристигнал на мястото осем минути по-късно — в 22:40 ч.

Медиците са установили, че двама мъже от микробуса са пострадали. Единият, на 43 години, е с травма на главата, а другият, на 55 години, с леки наранявания по тялото. Нито един от тях не е имал нужда от хоспитализация.

По неофициална информация двамата мъже са чужденци – единият от Бразилия, другият от Португалия.

По-рано от Столичната община уточниха, че при инцидента няма пострадали ватмани или пътници от трамваите, предава bTV.