IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Шофьорът на микробуса, ударил се в трамвай, е бил пиян

В превозното средство са се возели чужденци

09.11.2025 | 11:12 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шофьорът на микробуса, който участва в катастрофата с два трамвая в София, е бил под влияние на алкохол, показва направеният тест.

Според първоначалната информация, превозното средство се е блъснало в един от трамваите, вследствие на което мотрисата е дерайлирала.

Сигналът за инцидента е подаден в 22:32 ч. в събота, а екип на Спешна помощ е пристигнал на мястото осем минути по-късно — в 22:40 ч.

Медиците са установили, че двама мъже от микробуса са пострадали. Единият, на 43 години, е с травма на главата, а другият, на 55 години, с леки наранявания по тялото. Нито един от тях не е имал нужда от хоспитализация.

Свързани статии

По неофициална информация двамата мъже са чужденци – единият от Бразилия, другият от Португалия.

По-рано от Столичната община уточниха, че при инцидента няма пострадали ватмани или пътници от трамваите, предава bTV.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

трамвай микробус катастрофа проишестие Централна гара алкохол пиян
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem