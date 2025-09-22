Как да носите кожено яке през есента – модни съвети

Есента идва с прохладни вечери, със стилни, уютни и все по-топли дрехи. Безспорно коженото яке е истинска класика в гардероба, а през есента носи онази нотка градски шик, която прави всяка визия елегантна.
Коженото яке е символ на стил, увереност и индивидуалност, а през новия сезон е задължителен елемент в гардероба.
От Balenciaga до Saint Laurent, кожените якета са звездният акцент на всяка визия.
Защо коженото яке е хитът за есен 2025
- Универсално за всеки стил и повод – лесно се комбинира с дънки, поли и рокли
- Вечно модерно – класическото черно, кафяво или бордо, коженото яке никога не излиза от мода
- Звездно модно вдъхновение – Бела Хадид, Риана и Джиджи Хадид често го избират за ежедневието и червения килим
