Как да носите кожено яке през есента – модни съвети

Кожено яке с туту пола, панталон, рокля или skinny дънки – есенният must-have на 2025

22.09.2025 | 21:24 ч. Обновена: 22.09.2025 | 23:03 ч. 1
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Есента идва с прохладни вечери, със стилни, уютни и все по-топли дрехи. Безспорно коженото яке е истинска класика в гардероба, а през есента носи онази нотка градски шик, която прави всяка визия елегантна.

Коженото яке е символ на стил, увереност и индивидуалност, а през новия сезон е задължителен елемент в гардероба.

От Balenciaga до Saint Laurent, кожените якета са звездният акцент на всяка визия.

Защо коженото яке е хитът за есен 2025

  • Универсално за всеки стил и повод – лесно се комбинира с дънки, поли и рокли
  • Вечно модерно – класическото черно, кафяво или бордо, коженото яке никога не излиза от мода
  • Звездно модно вдъхновение – Бела Хадид, Риана и Джиджи Хадид често го избират за ежедневието и червения килим

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

кожено яке
