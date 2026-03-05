“България Еър“ отбеляза 3 март с подарък за своите пътници

3 март – националният празник на Република България, се превърна в още по-специален ден за всички пътници, избрали да пътуват по редовните линии на „България Еър“. По повод празника на страната националният авиопревозвач поднесе още един комплимент на всички пасажери на борда – специален ваучер за 50% отстъпка при ново пътуване с авиокомпанията.

Ваучерът може да бъде използван еднократно и предоставя 50% отстъпка от крайната цена на самолетния билет за следващ директен полет, изпълняван от националния превозвач. Отстъпката е валидна за билети, закупени до края на 2026 г., като пътуването може да бъде осъществено в рамките на една година от датата на резервацията. Билетите могат да бъдат закупени чрез Центъра за обслужване на клиенти на имейл: callfb@air.bg или в офисите на авиокомпанията в страната и чужбина. При ползване на отстъпката е необходимо представяне на оригинал или двустранно сканирано копие на ваучера.

Жестът беше комплимент към всички пътници, които се довериха на редовните полети на авиокомпанията в празничния ден. С подобни инициативи националният авиопревозвач се стреми да създава приятно настроение и добавена стойност към пътуването, превръщайки преживяването на борда в още по-емоционално и запомнящо се за всеки пътник.

Като част от своята мисия, националният авиопревозвач отбелязва с гордост българските празници, предоставяйки отлична възможност и на международните пътници да се докоснат до уникалната идентичност и богатото културно наследство на България.

Новини и актуална информация за директните дестинации, полетен график и възможностите за резервации на полети може да бъде открита на официалния уебсайт на авиокомпанията - www.air.bg.

