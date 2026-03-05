IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Най-стилните тоалети от Седмицата на модата в Милано, от които да се вдъхновите тази пролет

Подновете гардероба си за новия сезон

05.03.2026 | 18:59 ч. 0
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Когато говорим за тенденциите за пролет 2026, няма по-вдъхновяващо място от Седмицата на модата в Милано. Докато дизайнерите представят колекциите си на подиума, истинската модна магия често се случва извън него – по улиците на града, където ежедневната мода се превръща в невероятна комбинация от експерименти и нови интерпретации на класиката.

Именно там се раждат най-интересните идеи, които лесно можете да адаптирате към собствения си гардероб.

Представяме ви най-стилните визии от Седмицата на модата в Милано, които очертават най-важните модни тенденции за пролетта за всеки повод – от офиса до уикенда.

1. Рокля-риза със сако – модерната градска елегантност

Роклята тип риза се утвърждава като една от ключовите тенденции за пролет 2026. В street културата тя се носи в комбинация с овърсайз сако, което добавя структура и баланс на силуета. Този контраст между лекота и строгост създава изчистена, но впечатляваща визия.

За завършек изберете обувки на висок ток или елегантни мокасини, а ако искате да подчертаете талията, добавете фин колан. Това е идеалният тоалет за работна среща, но и за вечеря в града.

Източник: Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Тагове:

Седмицата на модата в Милано
