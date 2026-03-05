Най-стилните тоалети от Седмицата на модата в Милано, от които да се вдъхновите тази пролет

Когато говорим за тенденциите за пролет 2026, няма по-вдъхновяващо място от Седмицата на модата в Милано. Докато дизайнерите представят колекциите си на подиума, истинската модна магия често се случва извън него – по улиците на града, където ежедневната мода се превръща в невероятна комбинация от експерименти и нови интерпретации на класиката.

Именно там се раждат най-интересните идеи, които лесно можете да адаптирате към собствения си гардероб.

Представяме ви най-стилните визии от Седмицата на модата в Милано, които очертават най-важните модни тенденции за пролетта за всеки повод – от офиса до уикенда.

1. Рокля-риза със сако – модерната градска елегантност

Роклята тип риза се утвърждава като една от ключовите тенденции за пролет 2026. В street културата тя се носи в комбинация с овърсайз сако, което добавя структура и баланс на силуета. Този контраст между лекота и строгост създава изчистена, но впечатляваща визия.

За завършек изберете обувки на висок ток или елегантни мокасини, а ако искате да подчертаете талията, добавете фин колан. Това е идеалният тоалет за работна среща, но и за вечеря в града.

