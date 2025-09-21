Жадни за слава: Демисексуален, силиконки, русофил, ловец на духове в Big Brother СНИМКИ

Мина стана първата прекрачила прага на Къщата. Блондинката е от Пазарджик, но живее в София и следва медицина. Иска да докаже, че не е поредната силиконова бомба. Но не формите ѝ са най-силното ѝ оръжие – а мозъкът ѝ, който реже по-остро от хирургически скалпел. Кадър: Big Brother 1 / 15 / 15

Къщата на Big Brother отвори врати, като в нея влязоха 15 участника жадни за слава, пари, а и любов.

Водещи отново са Башар Рахал и Александра Богданска, които представиха новите съквартиранти. Сред тях има доста любопитни персонажи - демисексуален, силиконки, русофил срещу еврото, ловец на духове, татуистка от врачанско село.

Още в началото бе поставена първата задача - блондинката Мина и демисексуалният Цветан, които влязоха първи, станаха капитани на син и червен отбор. Тяхната задача бе да привлекат хора към своя отбор.

Вижте в галерията всички участници!