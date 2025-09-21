Жадни за слава: Демисексуален, силиконки, русофил, ловец на духове в Big Brother СНИМКИ

Къщата на Big Brother отвори врати, като в нея влязоха 15 участника жадни за слава, пари, а и любов.
Водещи отново са Башар Рахал и Александра Богданска, които представиха новите съквартиранти. Сред тях има доста любопитни персонажи - демисексуален, силиконки, русофил срещу еврото, ловец на духове, татуистка от врачанско село.
Още в началото бе поставена първата задача - блондинката Мина и демисексуалният Цветан, които влязоха първи, станаха капитани на син и червен отбор. Тяхната задача бе да привлекат хора към своя отбор.
Вижте в галерията всички участници!