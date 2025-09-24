Венера влезе в Дева и подлага любовта на 3 зодии на изпитание

На 19 септември 2025 г. Венера навлезе в Дева. Планетата, свързана с любовта, желанието, магнетизма и романтичните идеали, често изпитва затруднения, докато преминава през този сдържан и интелектуален земен знак. Докато Венера се счита за възвишена или силна в Риби, тя е в своето падане или по-слабо състояние в Дева.

По време на този транзит, изразяването на любов може да се съсредоточи повече върху актове на служба, интелектуална стимулация и споделен ангажимент, отколкото върху грандиозни романтични жестове. Въпреки че може да се чувстваме по-критични към взаимоотношенията си през това време, то също така предлага възможности за проверка на реалността, усъвършенстване на стандартите, яснота и проницателност. Най-важното е, че подчертава необходимостта от искрена автентичност в нашите връзки.

Венера ще преминава през Дева от 19 септември до 13 октомври 2025 г.

А ето и кои зодии ще са най-засегнати:

Близнаци

Докато Венера преминава през Дева, вашите лични взаимоотношения изискват повече емоционална уязвимост. Дълбочината, интроспекцията и целенасоченото изцеление са на фокус. Вероятно ще постигнете пробиви относно вашите романтични решения и как те се филтрират през призмата на вашето възпитание, корени или наследена семейна динамика. Въпреки че може да изпитвате желание да искате повече от партньора, семейството или близкия си кръг, не забравяйте да предоставите и уверението, което търсите, на другите. Близостта не е гарантирана; тя се практикува.

