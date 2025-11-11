Сидни Суини защити новия си филм "Кристи" след провала му

Сидни Суини не се притеснява от слабия старт на „Кристи“ („Christy“) в кината — биографичната драма, в която актрисата влиза в ролята на легендарната боксьорка Кристи Мартин. Въпреки високите очаквания, лентата с рейтинг R дебютира с едва 1,3 милиона долара и се нареди сред най-слабите премиери за филм, прожектиран в над 2000 киносалона в Северна Америка.

„Не винаги създаваме изкуство заради числата — правим го заради въздействието. А "Кристи" е най-въздействащият проект в живота ми“, написа Суини в дълъг пост в Instagram.

Режисиран от Дейвид Мишо и с участието на Бен Фостър, Мерит Уивър и Кейти О’Брайън, филмът проследява възхода на Мартин на ринга и ужасяващия момент, в който треньорът ѝ, превърнал се в неин съпруг, се опитва да я убие. В рецензията си за Variety главният филмов критик Оуен Глейбърман похвали „трансформиращото изпълнение“ на Суини и определи „Кристи“ като „покъртителен портрет на насилие, манипулация, газлайтинг и чудовищните размери, до които може да стигне домашното насилие“.

Сидни Суини най-сетне проговори за скандалната си реклама на дънки

Сидни Суини се появи без сутиен под напълно прозрачна рокля

Рекламата на Сидни Суини е привлякла 1 млн. нови клиенти на American Eagle Свързани статии

„Този филм е символ на оцеляването, смелостта и надеждата. Чрез кампаниите около него помогнахме да се повиши осведомеността сред хората, засегнати от домашно насилие. Всички ние приехме участие в този проект с убеждението, че историята на Кристи може да спаси животи. Благодаря на всички, които видяха, усетиха и повярваха — и ще продължат да вярват — в тази история през годините. Ако "Кристи" е дала дори на една жена куража да направи първата си стъпка към безопасността, значи сме успели“, продължи Суини в публикацията си.

„Кристи“ е първият филм, който независимото студио Black Bear Pictures пуска в кината, като компанията го е продуцирала с бюджет от 15 милиона долара. Правата за излъчване вече са продадени в редица международни територии, което ще помогне да се компенсират загубите от боксофиса.

Филмът се присъединява към поредица фестивални фаворити, които не успяха да намерят широка публика — сред тях са психодрамата „Умри, моя любов“ („Die My Love“) с Дженифър Лорънс и Робърт Патинсън, „Спрингстийн: Избави ме от нищото“ („Springsteen: Deliver Me From Nowhere“) и „Машината за удари“ („The Smashing Machine“) с Дуейн Джонсън - Скалата.