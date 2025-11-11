В Белгия се появи нова крайнодясна партия, кръстена на Тръмп

В Белгия е създадена нова крайнодясна франкофонска политическа партия, кръстена на президента на САЩ Доналд Тръмп.

TRUMP — акроним от Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes (Всички обединени за Съюза на популистките движения) — е наследник на вече разпуснатото политическо движение Chez Nous и старата партия Белгийски национален фронт.

Основателят на новата партия е Салваторе Никотра, бивш председател на Белгийския национален фронт.

„Доналд Тръмп е върховният символ на популизма. Той веднага въплъщава това, за което се борим“, каза Никотра пред брюкселския информационен бюлетин BRUZZ.

За разлика от Vlaams Belang — най-голямата крайнодясна партия в Белгия, която се застъпва за фламандски сепаратизъм — Никотра каза, че TRUMP има унитарна визия за страната.

„Ние сме дясна популистка партия със социален уклон“, допълна той.

Според BRUZZ, изпълнителният комитет на новата партия включва Емануеле Ликари, който се кандидатира от името на Vlaams Belang в Брюксел, но беше отстранен, след като открито прослави фашизма.

TRUMP има за цел да се кандидатира на федералните и изборите за Европейски парламент в страната през 2029 г. и също така обмисля да издигне кандидати на регионално и общинско ниво.

Официалното стартиране на партията е насрочено за 30 ноември.

Петпартийната коалиция в Белгия е блокирана в бюджетни преговори от месеци, като премиерът Барт Де Вевер се стреми да намали разходите с 10 милиарда евро. Де Вевер заяви пред белгийския парламент миналата седмица, че е поискал от крал Филип да даде на правителството срок до Коледа, за да постигне бюджетно споразумение, съобщиха местните медии.