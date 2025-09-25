Приятелката на Киану Рийвс отхвърли слуховете, че с актьора са женени

Александра Грант иска да е ясно едно нещо – тя не е омъжена за Киану Рийвс.

Художничката и дългогодишна партньорка на холивудската звезда използва Instagram в сряда, 24 септември, за да опровергае разпространените слухове за сватба. Към снимка, на която двамата се целуват на стълбите на "East Portal" в Родън Крейтър, Флагстаф, Аризона, 52-годишната Грант написа дълъг текст, в който уточни какъв е реалният им статут.

„Това е истинска снимка. Не е годежна фотография или AI сватбено съобщение… просто една целувка! (Може би моментът точно преди или след нея… съдейки по леко глуповатите ни физиономии!) Намираме се в Родън Крейтър, а Киану и Гард току-що бяха приключили интервюто си с Джеймс Търел за Visionaries“, написа Грант.

След това визуалната артистка нарече слуховете „фалшиви новини“ и категорично потвърди, че тя и Рийвс, на 61 години, никога не са сключвали брак, въпреки появилите се заглавия, които твърдяха обратното.

„Споделям снимката тук, за да благодаря на всички за поздравленията за сватбата ни. Само че не сме се женили. Добри новини наистина са нужни в наши дни, но това е фалшива новина, затова внимавайте! Ето обаче малко истинско щастие“, написа тя.

Представител на Рийвс също коментира слуховете преди ден, на 23 септември.

„Не е вярно. Те не са женени“, заяви той пред People.

Рийвс и Грант направиха публичния си дебют като двойка през ноември 2019 г., когато се появиха заедно на червения килим на "LACMA Art + Film Gala" в Лос Анджелис – близо десетилетие след като колаборираха по книгата "Ode to Happiness" (2011 година).

По онова време източник каза пред списанието: „Киану иска открито да споделя живота си с нея. Той е изключително щастлив и благодарен, че има Алекс в живота си.“

Според него двамата „започнали да се срещат по-рано същата година, но са предпочели да пазят всичко в тайна.“

Грант обаче неведнъж е признавала, че има резерви към публичността на връзката си с Рийвс.

През март 2020 г., четири месеца след първата им обща поява, тя каза пред Vogue: „Мисля, че всеки един мой познат ми се обади в първата седмица на ноември, и това беше… любопитно. Но въпросът, който си задавах сред всичко това, беше: "Каква е възможността за добро?“

По-късно Грант стана по-открита относно любовта си към звездата от „John Wick“.

„Хубавото на това да се влюбиш като възрастен е, че вече бях изградила собствена кариера, когато връзката ни започна. Чувствам се уверена и когато сме заедно на червения килим, и когато съм сама. Нашата връзка е едновременно взаимозависима и независима – по най-добрия възможен начин“, каза тя пред People през септември 2023 година.