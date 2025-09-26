Трейлърът на "Аватар: Огън и пепел" ни подготвя за ново невероятно приключение

Джеймс Камерън показва нови страни на измислената планета Пандора в най-новия трейлър на „Аватар: Огън и пепел“ (Avatar: Fire and Ash).

20th Century Studios пуснаха трейлъра в четвъртък, 24 септември. Кадрите представят нов персонаж – Варанг (Уна Чаплин), която разкрива предисторията на ново племе – Мангкуан, известни още като Клана на пепелта, живеещи до активен вулкан. В трейлъра се загатва и за ожесточен сблъсък между Клана на пепелта и семейство Съли, както и за възможен съюз между клана на Варанг и Майлс Куорич (Стивън Ланг), който продължава да преследва Съли.

В официалния синопсис се казва, че Камерън (71 г.) „връща зрителите на Пандора в едно ново завладяващо приключение с бившия морски пехотинец, превърнал се в На’ви лидер Джейк Съли (Сам Уортингтън), На’ви война Нейтири (Зоуи Салдана) и тяхното семейство“.

Камерън и Disney обявиха заглавието „Огън и пепел“ на фен събитието D23 на 9 август 2024 година, пише People. Филмът пристига три години след "Природата на водата" (2022 г.), който представи герои като Ронал на Кейт Уинслет и Тоновари на Клиф Къртис – и двамата се завръщат в новата лента. Сред завръщащите се актьори са още Сигърни Уивър, Джоел Дейвид Мур, CCH Паундър, Джовани Рибизи, Иди Фалко и Джак Чемпиън, а Дейвид Тюлис е сред новите попълнения в третата част.

Кадри, показани през април на CinemaCon 2025, подсказват, че „Огън и пепел“ започва непосредствено след края на „Природата на водата“ и смъртта на най-големия син на Нейтири и Джейк – Нетейам. През юли Сам Уортингтън (49 г.) разкри в интервю, че Джейк и Нейтири „някак си се разделят – не защото искат, а защото просто се опитват да оцелеят вътре в себе си“, докато се справят със загубата на сина си.

На CinemaCon 2025 през април носителката на „Оскар“ Зоуи Салдана добави, че „Огън и пепел“ ще представи и второ ново племе – търговците на вятъра, които тя описва като „миролюбив, номадски въздушен клан“. Те се виждат в трейлъра, пътувайки с огромни летателни апарати. Още през март Камерън отбеляза, че „Огън и пепел“ „ще бъде всъщност малко по-дълъг от „Природата на водата", който траеше 3 часа и 12 минути.

„Аватар: Огън и пепел“ излиза по кината на 19 декември.