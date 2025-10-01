Хейли Бийбър подпали Instagram със секси снимки

Хейли Бийбър определено знае как да спечели вниманието.

28-годишната моделка пак доказа това с една от последните си публикации в социалната мрежа Instagram. Звездата явно е в палаво настроение и качи доза провокативни кадри в профила си.

Виждаме как тя е навън, по високи черни ботуши на ток е - те стигат почти до колената. Хейли е само по нежна мини нощничка в бляскаво жълто, която е с бяла дантела отгоре и отдолу. Тя е толкова къса, че перфектно очертава извивките на манекенката.

Личи си, че Бийбър е в прекрасна форма. Тя отново събра много комплименти за секси визията си. Джиджи Хадид и Кайли Дженър поздравиха звездата.

