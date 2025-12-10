5 вълшебни билки, които спират косопада

Растежът на косата е сложен процес, влияещ се от генетиката, диетата, начина на живот и здравето на скалпа. Начините да го съживите са чрез подобряване на кръвообращението, осигуряване на основни витамини и минерали, намаляване на възпалението, поддържане на здрав скалп и укрепване на космените фоликули.

Вижте тези 5 вълшебни билки, които могат да ви помогнат:

Джинджифил

Една от най-добрите тайландски билки – джинджифилът (галангал) – е богата на витамини и минерали, които са важни за организма (като витамин А, витамин B1, витамин B2, витамин B3, витамин C, бета-каротин, желязо, протеини, диетични фибри и много други). Всички тези хранителни вещества са много важни и за вашата коса. В резултат на това джинджифилът има свойства, които спомагат за стимулиране на кръвообращението, което спомага за стимулиране на регенерацията на косата.

Той помага за възстановяване на състоянието на косата, претърпяла различни химически обработки. Джинджифилът помага за предотвратяване на бактерии, причиняващи косопад, и за намаляване на количеството на косопада.

Лук

Лукът е богат на сяра, която е жизненоважна за производството на кератин (протеинът, от който е съставена косата). Има значителни антибактериални свойства, които предпазват скалпа от гъбични инфекции и пърхот.

Лукът съдържа съединението кверцетин, което подобрява притока на кръв към скалпа, за да достави повече хранителни вещества и кислород до фоликулите и да стимулира по-здравословния растеж на косата.

Като подхранва космените фоликули и подпомага производството на колаген, сокът от лук може да помогне за поддържане на здрава коса.

Как да го използвате? Направете си маска за коса със сок от лук.

Настържете червен лук и изстискайте сока му. Нанесете този сок директно върху скалпа си. Оставете го да действа за около 30 минути до един час (можете да завържете шал, за да ограничите миризмата), преди да измиете обилно с шампоан. Използвайте 1-2 пъти седмично.

Източник: 5 вълшебни растения, които слагат край на косопада