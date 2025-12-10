IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кели Кларксън най-лесно пише коледни песни

Обожава празниците

10.12.2025
Снимка: БГНЕС

Кели Кларксън разкри коя е песента, която е написала най-бързо. Става дума за нейна коледна песен.

43-годишната певица си спомня, че е написала коледният хит "Underneath the Tree", която е включена в коледния ѝ албум от 2013 г., "Wrapped in Red", докато чака храната ѝ да пристигне.

В YouTube канала на предаванието ѝ "The Kelly Clarkson Show" я питат коя песен ѝ е отнела най-малко време за написване.

"Коледна песен. Беше Underneath the Tree... Поръчах суши и когато то дойде, вече я бях написала.", отговаря звездата.

Кели признава, че ѝ е наистина лесно да пише коледни песни, тъй като е голям фен на коледния сезон.

звезди Кели Кларксън песни коледна песен
