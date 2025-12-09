Цветът на 2026 година е странен и успокояващ - разберете кой е той

Цветът на 2026 година е ясен и предизвика смесени реакции сред дизайнери и фенове на модата.

На 4 декември световният авторитет в областта на цветовете – Pantone – представи господстващия нюанс за идната година. Това е Cloud Dancer (облачен танцьор), който се описва като „възвишен бял неутрален цвят, чието проветриво присъствие действа като шепот на спокойствие и мир в шумен свят“.

Вицепрезидентът на компанията, Лори Пресман, каза в интервю през 2023 година, че инициативата „Цвят на годината“, която се провежда ежегодно от 1999 година насам, е създадена като „образователна програма“, за да „ангажира дизайнерската общност и любителите на цветовете по целия свят в разговор за нюанси“.

„Искаме да привлечем вниманието към връзката между културата и цвета. Искахме да подчертаем пред нашата аудитория как това, което се случва в нашата глобална култура, се изразява и отразява чрез езика на цвета“, продължи Пресман.

Тази година обаче избраният нюанс се оказва особено противоречив. Много хора критикуват избора както от творческа, така и от културна гледна точка, като един потребител на Instagram коментира избора за 2026 година като „болезнено незабележим“.

Ето всичко, което трябва да знаете за цвета на 2026 година

Кой е цветът на 2026 година?

Цветът на годината на Pantone за 2026 година е Cloud Dancer, който компанията описа в Instagram като символизиращ „успокояващо влияние в общество, преоткриващо ценността на тихото размишление“.

Това е първият път, когато компанията избира бял нюанс за цвят на годината.

