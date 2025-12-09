Как бързо да направим домашно кисело зеле?

Киселото зеле е една от най-обичаните и традиционни зимни храни в българската кухня. То е не само вкусно, но и изключително полезно заради естествената ферментация, която обогатява зелето с пробиотици, витамини и минерали. Обикновено се приготвя в бидон или голям буркан през късната есен, но можете да го направите и по-бързо – у дома, в по-малки количества, като следвате тази лесна и бърза рецепта за кисело зеле.

Какво ще ви трябва, за да си го приготвите?

За приготвянето на кисело зеле ще ви е необходимо:

Една голяма бяла зелка (около 2–3 кг)

вода

сол

* По желание може да добавите морков, семена от копър, зърна черен пипер или малко царевични зърна – тези добавки придават допълнителен аромат и леко сладък вкус на готовото зеле.

С какво да започнете:

Първата стъпка е да измиете добре зелката и да премахнете външните, увехнали листа. След това я разрежете наполовина и махнете кочана. Нарежете листата на тънки ивички – колкото по-фино е нарязано зелето, толкова по-бързо ще ферментира. Ако добавяте морков, настържете го на едро ренде и го смесете със зелето.

