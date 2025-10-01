Цветът на есен 2025 - Доматено червено

По-голямата част на 2025 година определено мина под знака на масленото жълто - особено пролетта и лятото. Хит бяха всякакви дрехи, аксесоари, бижута, обувки, чанти, маникюри, гримове, декор в този нюанс. Но бледожълтото е готово да отстъпи мястото си на един друг цвят през есента.

Сигурно помните, че пък през миналата есен и част от зимата на почит бе бургундското червено - съчетаващо тъмночервено и леки лилави нюанси. Сега отново червеното ще владее сезона, но друг негов нюанс.

Доматеното червено е абсолютният фаворит през тази есен, съобщават от британското издание на "Cosmopolitan".

По-студените месеци обикновено се характеризират с по-приглушени и тъмни нюанси, но този път нещата стоят по различен начин.

Ще сте изключително модерни, ако носите всякакви дрехи, аксесоари, обувки, чанти в доматено червено и ако заложите на маникюр в този весел и изпъкващ цвят.

Какво да включите в гардероба си?

Червена рокля

Вечната класика. Никога няма да сбъркате с рокля в доматено червено, с нея сте елегантни и привлекателни. Може да е със средна дължина, дълга и широка, с набрани елементи и т.н.

Червено яке

Вече започваме да вадим връхните дрехи. Червените якета ще са хит тази есен. Кожените якета са любими за сезона, изберете такова в доматено червено. Или пък заложете на червен шлифер - страхотен за есенна фотосесия. Бомбър якетата, саката и блейзърите в доматено червено също стоят чудесно. С тях изпъквате и сте смели.

Червена пола

Ако не искате да сте целите в червено, не слагайте червена рокля, а само червена пола. Червените дълги и къси поли са стилни, правят ви сексапилни и уверени дами. Комбинирайте ги с черни якета, тъмносини ризи, блуза на райе в черно и червено, кафяви горнища.

