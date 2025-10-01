IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Огледало" - новата песен на Нина Николина отново е с фолклорни елементи

Певицата тръгва на минитурне в Пловдив, Бургас и София

01.10.2025 | 17:37 ч. 3

Първи октомври е Международен ден на музиката.

Преди повече от 25 години певицата Нина Николина върна народната песен в съвременната поп музика. В новата ѝ песен "Огледало" отново има фолклорни елементи. 

Видеото е заснето на Белоградчишките скали.

"Освен "Огледало" има и други нови песни, които ще бъдат издадени в цял албум. Албумът се казва "Global pop", сподели Нина Николина в предаването "България сутрин". 

Тя разкри, че днес има концерт в Пловдив, на който ще представи нови версии на старите песни, заедно с новите песни, които са готови.

Утре продължава в Бургас, а в петък е в София. 

"Заложих на хора, с които лесно работя. Александър Моллов избра мястото за клипа. Роклята също дойде по негово предложения. Роклята е на много известен индийски дизайнер - Наим Хан", разкри певицата пред Bulgaria ON AIR.

Нина Николина добави, че винаги внимава, когато борави с фолклор и се допитва до по-запознатите със стила.

"Вярвам, че човек, когато излезе на сцената, трябва да има какво да каже. Публиката усеща истинността от артистите", добави изпълнителката.

