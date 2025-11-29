Прекрасните деца на Лоренцо Ламас, звездата от "Ренегат"

Той е любимец на публиката като чаровния Рино Рейнс от сериала „Ренегат“.

► На мощен мотор Harley Davidson, с дълга коса, мускули и секси татуировки, просто не можехме да откъснем очи от екрана през 90-те.

► Освен актьор, продуцент и режисьор, Лоренцо Ламас е отдаден съпруг и баща.

Извън червения килим и блясъка на Холивуд актьорът разказва една много по-лична и емоционална история, в която царят уют, любов, разбирателство и семейни ценности.

Актьорът има шест деца от четири различни жени, три от които са му били законни съпруги. Женил се е шест пъти, а през юни тази година обяви, че отново се развежда. Този път – с настоящата си шеста съпруга – Кена Скот.

През годините Ламас открито признава, че бащинството е най-голямото му житейско приключение.

„На 40 години осъзнах, че децата ми трябва да са най-важното нещо“, споделя той, цитиран от списание People.

А. Дж. Ламас – първородният син

Най-големият син на Лоренцо Ламас, Алваро Джошуа Ламас, известен като А. Дж., е роден през 1983 г. и от ранна възраст проявява интерес към екранното изкуство.

Той участва в телевизионни продукции като As the World Turns и се впуска в комедийно-драматични роли, които показват неговия особен талант. Макар да избира по-спокоен публичен живот в последните години, А. Дж. остава част от артистичния свят, характерен за семейство Ламас.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg