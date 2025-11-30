Суперхрани за студените дни: билки и бульони за сила

Когато въздухът става по-студен и дните се скъсяват, имунната ни система естествено се сблъсква с повече предизвикателства. По-хладното време, по-малко слънчева светлина и повече време, прекарано на закрито, оказват натиск върху защитните сили на организма ни. За щастие, есента носи и богата реколта от сезонни храни, които са идеални за укрепване на имунитета. Като се фокусирате върху кореноплодни зеленчуци, подхранващи бульони и билки, подпомагащи имунитета, можете да превърнете кухнята си в първа линия на защита в сезона на грипа и вирусните инфекции.

Защо сезонните есенни и зимни храни подсилват имунитета?

Кореноплодните зеленчуци и есенните храни са нещо повече от утеха – те са функционални. Много от тях съдържат високи нива на витамини (А, С, Е), бета-каротин, минерали, като цинк и магнезий, както и фибри, които подхранват чревните микроби. Тъй като около 70% от имунните клетки се намират в червата, диетата, богата на фибри, поддържа устойчива имунна система.

Освен това, билките и топлите бульони помагат за подобряване на кръвообращението, храносмилането и доставката на хранителни вещества – нещо, което е от съществено значение през по-студените месеци, когато метаболизмът ни се променя.

Най-добрите храни за подкрепа на имунната система през есента и зимата:

Кореноплодни зеленчуци – сладки картофи, моркови, цвекло, пащърнак – богати на бета-каротин и фибри.

Зимни тикви и тиквички – богати на витамини А и С, антиоксиданти и с приятна текстура.

Тъмнозелени листни зеленчуци и кръстоцветни – къдраво зеле, брюкселско зеле, броколи – доставят витамин С, фолиева киселина и съединения, подкрепящи имунитета.

Чесън, джинджифил, куркума, билки и подправки – съдържат биоактивни съединения, които помагат за намаляване на възпаленията и подкрепят имунния отговор.

Ферментирали храни и бульони – бульони на основата на кости или зеленчуци, както и ферментирали зеленчуци подпомагат здравето на червата и имунитета.

Цитрусови и ярки плодове – портокали, ябълки, круши съдържат витамин С и флавоноиди, които са особено полезни при намаляване на светлината.

