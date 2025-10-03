Тенденции при прическите за есента

Официално посрещнахме есенния сезон. А когато сезоните се сменят, време е и за промяна във визията. Много често това става именно чрез прическата. Кои прически ще бъдат хит през тази есен? Вижте отговорите на "Teen Vogue".

Пикси

Със захлаждането и по-ранното стъмняване, можем да кажем чао на дългата коса и да заложим на драстична промяна. Пиксито е вечна класика, но е за смели дами, които не се притесняват да отрежат косата. Става дума за почти мъжка прическа, много къса коса - с дължина между 2-7 сантиметра. Най-къса е отзад, а в слепоочията може да има удължени кичури. Често е и леко щръкнала, с накъсани слоеве. С нея сте много елегантни.

Камъни и перли в косата

Едно завръщане от 90-те и началото на века. И прическа, която всички деца обичат. Панделките и фибите бяха модерни няколко години, но сега отстъпват мястото си на перлите и бляскавите камъчета в косите. През тази есен ще сте много модерни, ако залагате на тези аксесоари, които са част от Y2K естетиката. Скъпоценните камъни и бляскавите фигурки са забавни, придават визия на звезда или принцеса, лесно се слагат, а с тях изглеждате като специална дама. Може косата да е пусната, може да ги салагате и на опашката, на плитки, на кок.

Боб до брадичката

Едва ли сте изненадани, че бобът е в списка. Тази прическа се завърна преди 5-6 години и така и не слиза от модния подиум. Звездите просто я обожават! И тази есен ще мине под знака на боба. Има различни разновидности - боб с различна дължина, но сега най-модерно ще е косата да стига до брадичката или съвсем малко под нея. Това е вечна класика и така сте много стилни. Този вид боб подчертава лицето.

