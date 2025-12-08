Евгений Кънев: Бюджетът може и да бъде приет силово, но ще има последици

В интервю за БНР финансистът Евгений Кънев заяви, че протестът излезе извън проблема за бюджета и темата е станала справедливост и несправедливост.

"Не трябва да се заблуждаваме, че хората са на площада само заради бюджета. Мисля, че беше засегнато в много голяма степен чувството за справедливост на хората и те затова са на площада. Не съм сигурен, че вече е удържимо положението на сегашната власт", коментира Кънев и изброи няколко "шока", които предстоят от 1 януари.

Като първи шок финансистът определи административния хаос около въвеждането на еврото и сигурно завишение на цените. “Ще видим в края на януари новите сметки за ток и парно. Ще видим как ще се понесат цените на петрола, които продължават да растат заради неразбориите около "Лукойл", което ще засегне най-вероятно бензиностанциите и т.н.".

В този смисъл Кънев прогнозира, че всичко това ще засили протестите в началото на следващата година. Според него те ще са "по-големи протести, по-силни и по-чести".

В предаването "12+3" експертът изрази съмнение, че ще бъде приет бюджетът, защото, според него, това няма да помогне да се потуши недоволството, което е не само в София, но и в цялата страна.

По думите му този начин на правене на бюджети отива в миналото. “Хората все повече ще се интересуват за какво отиват тези пари, особено когато трябва да плащат от джоба си”, обясни той.

Промените в бюджета

"На практика се опитват да адресират някои от най-сериозните искания на протеста - най-вече това са претенциите на малките работодатели, които са много силно засегнати от увеличението на данък "дивидент", осигуровките и приемането на системата за разплащания, която отпадна. По този начин те се опитват да отслабят протеста, тъй като най-вероятно тези от работодателите, които са дошли по тази причина, сега се очаква да не бъдат на протеста. Но няма никаква разлика във философията на бюджета”, обясни Евгений Кънев за “12+3”.

По думите му в една нормална икономика един бюджет се прави на база на сериозни проучвания за бизнес средата в идващите 3 години, какъв ръст се очаква на БВП и какво може държавата да получи като данъци от него. Финансистът добави, че едва тогава, когато има добра база за изчисление на приходите, започват да се правят сметки за това какви могат да бъдат разходите.

"Тази и следващата година имаме обратна философия - не се прогнозират приходите, а разходите, които са необходими да бъдат заделени за определени цели. Оттам нататък в зависимост от това какво трябва да се направи и плати, започват да се търсят приходите. Самият факт, че в момента изведнъж се намалиха не само разходите в новия вариант на бюджета, но и приходите, показват именно тази философия - как обвързваме приходи с разходи", посочи Кънев.

В никакъв случай тези съкращения не промениха философията, заради която въстана народът и се получи този голям протест, изказа мнението си Кънев.

"Продължават да се вдигат осигуровките, защото се вдига максималният осигурителен праг. Продължават да се увеличават разходите за силовите ведомства, които в голяма степен вдигнаха хората като несправедливост".

"Този бюджет може да бъде приет силово, но въпросът е, че ще има много големи последици за тези, които го приемат, в електорален план”, прогнозира Кънев.