IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 26

Съдят американец, който изпържил и изял два от пауните си

61-годишният мъж от Флорида е обвинен в жестоко отношение към животните

05.10.2025 | 11:28 ч. 14
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Жител на американския щат Флорида е в центъра на скандал за жестоко отношение към собствените си птици, пише HuffPost.

61-годишен мъж от Хъдсън призна пред разследващите, че е убил, изпържил и след това изял два от пауните си. Сега той е изправен пред съд по обвинения в жестокост към животни и може да бъде подведен под наказателна отговорност.

Според съдебни документи собственикът е обяснил действията си с желанието да „даде урок на съседка“, която е хранила пауните. След това ѝ е изпратил писмо, в което я е заплашил, че ще продължи, ако не спре.

По време на ареста мъжът заявил пред полицията, че ще убие всички свои птици след освобождаването си, за да не може никой да му ги вземе. Съдбата на останалите пауни все още е неизвестна. /NOVA

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пауни изпържил американец флорида
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem