Съдят американец, който изпържил и изял два от пауните си

Жител на американския щат Флорида е в центъра на скандал за жестоко отношение към собствените си птици, пише HuffPost.

61-годишен мъж от Хъдсън призна пред разследващите, че е убил, изпържил и след това изял два от пауните си. Сега той е изправен пред съд по обвинения в жестокост към животни и може да бъде подведен под наказателна отговорност.

Според съдебни документи собственикът е обяснил действията си с желанието да „даде урок на съседка“, която е хранила пауните. След това ѝ е изпратил писмо, в което я е заплашил, че ще продължи, ако не спре.

По време на ареста мъжът заявил пред полицията, че ще убие всички свои птици след освобождаването си, за да не може никой да му ги вземе. Съдбата на останалите пауни все още е неизвестна. /NOVA