Във вторник ще се покаже Жътвената луна

Пълнолунието ще бъде най-яркото за годината

05.10.2025 | 13:47 ч. 4
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Във вторник, 7 октомври, първата суперлуна за 2025 г., известна като Жътвена луна, ще освети небето, давайки началото на серия от три зрелищни лунни събития, които ще продължат до декември.

Очаква се тазгодишното пълнолуние през октомври да бъде най-голямото и най-яркото за годината, тъй като Луната ще бъде в най-близката си точка в орбитата си около Земята. Това е първата суперлуна от ноември 2024 г. насам и ще бъде видима в много райони, ако времето позволява, пише protothema.gr.

Името Жътварска луна произлиза от традицията да се дават имена на пълните луни през годината, обикновено вдъхновени от природата и селскостопанските дейности. Въпреки че октомври е известен като месец на Ловджийската луна, тази година това конкретно пълнолуние носи титлата "Жътварска луна“, тъй като изгрява по-близо до есенното равноденствие – период, свързан с прибирането на реколтата. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

