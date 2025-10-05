Арда победи Добруджа като гост, остави отборът от Добрич последен

Арда (Кърджали) постигна трета победа в първенството на efbet Лига и тя дойде в 11-ия кръг при гостуването на новака Добруджа. Тимът от Кърджали се наложи с 2:0.

След този мач домакините остават на последното 16-о място в класирането само със 7 точки, докато кърджалийци с 12 точки се изкачват в средата на класирането.

Домакините, притиснати до стената заради негативна поредица от резултати, започнаха активно, но бяха наказани в 21-ата минута. Много сериозна грешка на вратаря Галин Григоров позволи на Арда да открие резултата чрез Бирсент Карагарен. Густаво Каскардо изрита дълга топка от своята половина и прехвърли целия терен, топката тупна пред наказателното поле, а вратарят Григоров излезе да изчисти с глава. Но не успя да прецени летежа на топката и тя го прехвърли, за да остави Карагарен сам на празна врата.

В края на шестте добавени минути резервата Вячеслав Велев вкара втория гол за гостите на празна врата. Целият отбор на Добруджа, в това число и вратарят Григоров, се бяха включили при изпълнение на ъглов удар.

Гостите изчистиха топката и на празна врата Велев прати топката в мрежата.

