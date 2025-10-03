Европа трябва да забрави бойните самолети от шесто поколение и да модернизира Eurofighter

Eurofighter Typhoon е едно от малкото трайни, положителни наследства на това, на което основателите на европейския проект са се надявали: технологично напреднал, адаптивен и смъртоносен боен самолет от четвърто поколение, толкова емблематичен, колкото всичко, произведено от Съединените щати или руснаците.

За съжаление, голяма част от европейския проект не върви добре днес, предвид възраждащата се Русия и все по-амбивалентните Съединени щати. Въпреки това, Eurofighter остава в експлоатация като свидетелство както за това, което някога е било, така и за това, което продължава да бъде надеждата за продължаващия европейски проект, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по националната сигурност в The National Interest.

Като част от трайния характер на този висококачествен военен самолет, европейските служители на отбраната наблюдават текущия основен ремонт и модернизация на платформата, за да гарантират, че тя ще остане актуална за десетилетия напред. Програмата за дългосрочна еволюция (LTE) на Eurofighter Typhoon , понякога наричана още „модернизация в средата на жизнения цикъл“ (MLU), е цялостно усилие за модернизация, фокусирано върху подобряване на архитектурата на авиониката на самолета, неговата изчислителна мощност и общите оръжейни възможности.

Стартирана от консорциума Eurofighter, състоящ се от Airbus, BAE Systems и Leonardo, програмата LTE се фокусира върху развитието на Typhoon за обработка на огромни обеми данни с по-високи скорости, интегриране на усъвършенствани сензори и оръжия и осигуряване на оперативна съвместимост с бъдещи системи като безпилотни дронове „лоялни напарници“ и бойни самолети от шесто поколение.

Ключовите подобрения включват преработена пилотска кабина с подобрен интерфейс човек-машина, по-бързи изчисления за управление на мисията и полета, подобрени комуникации и връзки за данни, подобрения в подсистемата Praetorian Defensive Aids Subsystem (DASS) за електронна война (EW) и потенциални интеграции на сливане на данни с помощта на изкуствен интелект и модулни архитектури за бързо добавяне на възможности. Тези промени се отнасят както за нови производствени самолети, така и за модернизация на съществуващите флотилии в четирите основни държави партньори - Германия, Испания, Италия и Обединеното кралство.

Инициативата надгражда върху предишни подобрения, като например подобрението във Фаза 4 (P4E), и има за цел да удължи оперативния живот на Typhoon до 2060-те години, като мост към програми като Future Combat Air System (FCAS) – която засега изглежда е затънала в това, което Холивуд би описал като „ Ад на разработката “, като някои ключови европейски членове на програмата FCAS се стремят да се откажат от проекта и да го изоставят изцяло.

Ако европейските лидери се откажат от плановете си за боен самолет от шесто поколение и наложат ресурси за усъвършенстване на Eurofighter с програмата LTE, те биха могли потенциално да укрепят иначе отслабващата военна мощ на континента. Eurofighter в момента представлява над 80 процента от оперативната въздушна мощ на страните партньори.

Всъщност, модернизирането на флотилиите от самолети „Тайфун“ за противодействие на нововъзникващи заплахи като усъвършенствана електронна борба, системи, управлявани от изкуствен интелект, и хиперзвукови оръжия би подобрило значително европейския суверенитет и би намалило зависимостта от произведени в САЩ самолети, което би позволило по-голяма стратегическа автономност в отбраната. Това би могло да поддържа или наклони баланса към западноевропейските държави и съюзниците от НАТО срещу потенциални противници като Русия, чиито военновъздушни сили включват платформи като Су-57 , чрез подобряване на оцеляването, мрежово-центричните бойни способности и екипирането на пилотирани и безпилотни самолети.

От решаващо значение е, че предвид забавянията както на програмата за FCAS на континента, така и на програмата за бойни самолети от шесто поколение на Великобритания , модернизираните Typhoon ще осигурят важна устойчива бойна маса и технологично предимство, което ще помогне за осигуряването на все по-застрашения източен фланг на НАТО.

Въпреки че точните срокове варират в зависимост от държавата и фазата на модернизация, фазата на технологично съзряване на програмата LTE започна с договор, подписан миналия декември, след като усилията за дефиниране на системата бяха завършени до средата на 2025 г. Първоначалните възможности, като например подобрения в електронната борба за германския флот, са планирани за внедряване до 2030 г. Очаква се по-широките подобрения на LTE за нови и модернизирани самолети да достигнат начална оперативна готовност в началото на 2030-те години.

Очаква се пълното разполагане на флота в страните партньори до средата на 30-те години на миналия век – потенциално пет до десет години преди влизането в FCAS около 2040 г. Като се има предвид, че Eurofighter може да бъде модернизиран, за да включва изкуствен интелект и технология Loyal Wingman, на част от цената на програмите за бойни самолети от шесто поколение, които се провеждат във Великобритания и Европа, човек трябва да се запита дали тези скъпи и сложни програми за бойни самолети от шесто поколение изобщо са необходими.

Преди всичко, Eurofighter има доказан опит. Европа вече разполага с производствена линия, която може надеждно да произвежда тези самолети и да ги модернизира ефективно. Нещо повече, Европа има достъп до американския военен самолет от пето поколение F-35 Lightning II, който е технически по-напреднал от Eurofighter. Между този самолет и модернизирания Eurofighter, с очевидно толкова належащата заплаха от Русия, защо Европа изобщо би пилела ограничените си ресурси и индустриална мощ, започвайки от нулата, когато може просто да подобри вече доказалия се Eurofighter?