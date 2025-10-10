Йордан Колев с премиера на „Екзекуторът“ – апокалиптичен финал на трилогията „Хилядолетната битка“

„Екзекуторът“ е трета част от трилогията „Хилядолетната битка“ от Йордан Колев. Първите части, „Лабиринт“ и „Пазителят и кобрата“, полагат началото на трилогия, посветена на борбата между светлината и мрака, смисъла на съществуването и ролята на човека в един по-голям космически ред.

Борбата между Доброто и Злото е неувяхваща тема от древността до наши дни. Митологични произведения на гръцки и римски философи и поети, безсмъртният „Ад“ на Данте, множество картини на ренесансовите майстори, виртуозите на словото от последните столетия, десетки филми, стотици театрални постановки – всички те се занимават с нея… Заглавието на трилогията на Йордан Колев, „Хилядолетната битка“, също е директна препратка към тази епохална борба на човечеството.

Първата книга от трилогията, „Лабиринт“, въвежда читателя в сложна и многопластова вселена, в която героите се изправят пред изпитания, носещи както физически, така и духовни предизвикателства. Лабиринтът в романа е не само реално препятствие, но и символ на човешката съдба – пълен с разклонения, безизходици и възможности за открития.

Втората книга, „Пазителят и кобрата“, разгръща вече започналата история, като въвежда нови герои и символи. Заглавието само по себе си подсказва за дълбока алегория: Пазителят олицетворява защитата на реда, мъдростта и традицията, а кобрата – опасността, съблазънта и разрушителната сила.

„Екзекуторът“, финалът на трилогията, е апокалиптичен трилър. Сюжетът му е от непосредственото бъдеще. Неговата първа част, „Генезис“, маркира в телеграфен стил глобална пандемична катастрофа, причинена от злоумишлените намерения на група хакери и недопустима грешка на изкуствен интелект. Въображението на автора, гарнирано с технологични решения, слезли от новините буквално вчера, ни вкарва в действието с неподражаема интензивност. Във втората част на романа, „Екзодус“, сме затворени под земята в Гренландия с няколкостотин оцелели от многомилиардното население на Земята. Борис, главният герой в трилогията, е доведен от американците с идея да помогне в борбата срещу смъртоносния вирус. Без да отслабва напрежението, Йордан успява да изправи читателя пред философска дилема – невъзможност за радикална промяна и самоунищожение или връщане към първоизточника, вярата, добрината, разбирателството – за нов живот.