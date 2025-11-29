Безводие тормози великотърновско село: Язовир пълен, а Масларево на воден режим

Жителите на село Масларево са на сух режим вече пети месец - бедствено положение, което според тях е изкуствено създадено, тъй като язовирът в района всъщност е пълен.

"Ние сме на местни водоизточници – язовирът е пълен, вода има, а ние сме на режим", каза председателят на инициативния комитет Милен Кръстев пред телевизия Bulgaria ON AIR.

"Това е изкуствено и има 50 хидрофора, значи отпадат тези хора, не черпят вода от централното водоснабдяване и пак няма вода", заяви жител.

Затова жителите на Масларево сформират инициативен комитет, който ще поиска от институциите проверка на водоподаването.

"Главният водомер тръгва към селото и всички абонати, които са към ВиК "Йовковци“, да видим дали отговарят – колко вода излиза, колко влиза", каза друг жител.

От водното дружество заявиха за Bulgaria ON AIR, че ниското налягане и недостигът на вода се дължат на липсата на валежи. А преди дни от общината са обявили обществена поръчка за уличен водопровод в селото за 236 300 лева.

"Много пъти искаме да се организира комисия, да направи проверка дали наистина няма вода, но никой не ни допуска. Там е заключено… така съм чувал от запознати, че режимът е изкуствено създаден, за да може да се посочи определена фирма, която да извърши ремонта", посочи Кръстев.

Остава тревогата на жителите в селото, че ще посрещнат коледните празници без вода.

Все още не е ясно кога ремонтът на водопровода ще започне и дали той ще доведе до преустановяване на режима.

Вижте повече в репортажа