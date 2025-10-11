Човечеството е прекрачило „червените линии“ за ключови процеси на Земята

Доклад на екологичен институт предупреждава за нарушения на „червените линии“ за ключови процеси на Земята. Човечеството вече е прекрачило безопасните граници на седем от деветте планетарни „червени линии“ и е навлязло в опасната зона. На този етап рискът от причиняване на необратими, мащабни екологични щети бързо нараства.

Според zmescience.com, това са заключенията на доклад за планетарното здраве, базиран на научна оценка от Потсдамския институт за изследване на въздействието върху климата (PIK). В доклада се посочва, че само два от деветте процеса остават в безопасни граници: стратосферният озонов слой и атмосферното аерозолно натоварване.

Нарушените граници включват изменението на климата, целостта на биосферата, промените в сухоземните системи, променената циркулация на сладководни води, биогеохимичните потоци и въвеждането на нови вещества като пластмаси и синтетични химикали. Тази година това включва и окисляването на океана.

„Над три четвърти от поддържащите системи на Земята не са в безопасната зона. Човечеството превишава безопасното оперативно пространство, увеличавайки риска от планетарна дестабилизация“, коментира Йохан Рокстрьом, съавтор на доклада и директор на института.

Учените обясняват, че планетарната гранична система функционира като планетарен медицински запис. Точно както лекарят следи кръвното налягане и нивата на холестерола, записът проследява девет процеса на земната система – от климатичната стабилност до здравето на биосферата- Те пък са от решаващо значение за поддържането на условията на стабилна геоложка епоха, започнала преди около 10 000 години и известна като холоцен.

Преминаването на безопасната граница на планетарната граница не означава незабавна смърт, но значително увеличава риска от катастрофални повратни точки, като например сриването на ледения щит на Гренландия или смъртта на амазонските дъждовни гори, казват учените. В доклада те подчертават взаимосвързаността на тези кризи: изменението на климата ускорява загубата на биоразнообразие, а обезлесяването причинява по-тежки суши. Замърсяването отслабва способността на океана да абсорбира въглерод.

Припомняме, че докладът за състоянието на планетата на Института PIK от 2025 г. добави нов мрачен етап: окисляването на океана е добавено към списъка с прекрачените „червени линии“. Докладът потвърждава, че границата на окисляване на океана е нарушена. Тъй като океанът абсорбира CO₂ от изгарянето на изкопаеми горива, неговият химичен състав се променя, ставайки по-кисел. От Индустриалната революция насам pH на повърхността на океана е намаляло с 0,1. Това привидно малко количество представлява приблизително 30% увеличение на киселинността. Тази промяна тласка морските екосистеми да прекрачат „червената линия“ и да станат рискови. И последиците от този процес вече са видими.