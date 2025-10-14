Медведев: Без независима Палестина войните в Близкия изток ще продължат

Изострянето на конфликта между Израел и Палестина до военни сблъсъци ще продължи, докато в съответствие с резолюциите на ООН не бъде създадена независима палестинска държава, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, предаде ТАСС.

"Освобождаването на израелските заложници и палестинските затворници е, разбира се, добро дело, но това няма да реши нищо. Докато не бъде създадена пълноценна палестинска държава в съответствие с известните резолюции на ООН, нищо няма да се промени. Войната ще продължи. Всички разбират това", написа той на английски език на страницата си в социалната мрежа "Екс".

(БТА)