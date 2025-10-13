Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Сменете подхода. Имате нужда от разнообразие. С малко въображение ще успеете да накарате половинката си да се усмихне дори в мрачните дни, когато Слънцето не желае даже да надникне зад облаците. Бъдете сигурни, той/тя ще се зарадва на всяка ваша нестандартна идея.

Телец

В началото на периода е възможно да се появят някои противоречия между вас и любимия човек. Приемете, че всеки има право на мнение, не се инатете, а опитайте да проявите разбиране към чуждата гледна точка. Готовността ви да признаете грешките си ще ви сближи.

Близнаци

През първите няколко дни от периода любовните отношения може да са леко неустойчиви и конфликтни. Опитайте се да съхраните крехкия баланс между желания и възможности. Обстановката постепенно ще се успокои, благодарение на умението ви да се справяте със заплетени ситуации. Не се опитвайте да доминирате, обсъждайки общото си бъдеще.

