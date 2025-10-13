IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 13-19 октомври

13.10.2025 | 20:42 ч. 0
Снимка: iStock/MilosStankovic

Овен

Сменете подхода. Имате нужда от разнообразие. С малко въображение ще успеете да накарате половинката си да се усмихне дори в мрачните дни, когато Слънцето не желае даже да надникне зад облаците. Бъдете сигурни, той/тя ще се зарадва на всяка ваша нестандартна идея.

Телец

В началото на периода е възможно да се появят някои противоречия между вас и любимия човек. Приемете, че всеки има право на мнение, не се инатете, а опитайте да проявите разбиране към чуждата гледна точка. Готовността ви да признаете грешките си ще ви сближи.

Близнаци

През първите няколко дни от периода любовните отношения може да са леко неустойчиви и конфликтни. Опитайте се да съхраните крехкия баланс между желания и възможности. Обстановката постепенно ще се успокои, благодарение на умението ви да се справяте със заплетени ситуации. Не се опитвайте да доминирате, обсъждайки общото си бъдеще.

За останалите четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

зодии зодиакални знаци астрология зодии в любовта зодии и хороскопи
