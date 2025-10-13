Цветомир Петров: Държавата не е добър стопанин, доказала го е в много неща

Ако повече кандидати бяха отворили оферти, щяхме да имаме сключени договори за боклука на София. Това заяви председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров студиото на "Денят ON AIR".

Той изтъкна, че цената е основополагаща за сключване на договор за сметопочистване, но е недопустимо тя да е над 2 пъти и половина повече.

Не трябва да приемаме за нормално това, че не се спазват сроковете.

"Пряко договаряне би било временна мярка за година-две, позволено е по Закона за обществените поръчки, стига да може правно да бъде защитено", каза Петров.

В ефира на Bulgaria ON AIR той беше категоричен, че прокуратурата и МВР трябва да проведат разследване около запалените камиони.

За Район 4 тя е единствената фирма, която е предоставила цена и е много близка до прогнозната.

Държавна помощ

Председателят на СОС е категоричен, че трябва да бъде криминализирано незаконното изхвърляне на отпадъци.

да либерализират пазара за събиране на отпадъци от опаковки, да се стигне до по-добро рециклиране за общините

държавата да заплаща това, което е длъжна да прави за транспорта, тъй като всяка година има забавяне на парите, които дължат

навременно изплащане на парите по инвестиционната програма - "има сключени обекти и процедури, по подписани споразумения с МРРБ има изплатени 200 000 при договори за 200 млн."

Председателят на СОС не е привърженик на преминаването на всичко в общински ръце и държавни ръце.

"Държавата не е добър стопанин, доказала го е в много неща. Трябва да има пазарен принцип, да има общинско дружество или друго предприятие - да сме конкурентни на пазара и да участва в конкурсите на СО", мотивира се Цветомир Петров.