Лиам Галахър от Oasis стана дядо

Вече има внук

13.10.2025 | 21:45 ч. 0
Снимка: Getty Images

Лиъм Галахър стана дядо! 52-годишният рокаджия от Oasis вече се радва на внук. Дъщеря му Моли Муриш обяви, че е дарила приятеля си, футболиста Нат Филипс, с момче. Бебето носи името Руди. 

Инфлуенсърката и футболистът споделиха обща публикация в Instagram със снимки на детето. Първо виждаме как то лежи в дома си.

Има и кадър, на който таткото го държи, а бебето е по раиран клин и червена блузка.

От друга снимка става ясно, че момченцето се е родило през септември.

звезди Лиам Галахър дядо внук бебе Нат Филипс Моли Муриш
