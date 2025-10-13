Лиам Галахър от Oasis стана дядо

Лиъм Галахър стана дядо! 52-годишният рокаджия от Oasis вече се радва на внук. Дъщеря му Моли Муриш обяви, че е дарила приятеля си, футболиста Нат Филипс, с момче. Бебето носи името Руди.

Инфлуенсърката и футболистът споделиха обща публикация в Instagram със снимки на детето. Първо виждаме как то лежи в дома си.

Има и кадър, на който таткото го държи, а бебето е по раиран клин и червена блузка.

От друга снимка става ясно, че момченцето се е родило през септември.

