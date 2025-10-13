Той рисува, докато работи: Еди Рама ще покаже картините си в Берлин

Най-дългогодишният министър-председател на Албания, Еди Рама, си е спечелил световна репутация заради харизматичното си, макар и нестандартно лидерство. Той се издигна до най-влиятелния политик в страната след кратък престой като професионален баскетболист и демонстрира екстравагантни жестове, които накараха световни лидери като италианския министър-председател Джорджия Мелони да се изчервят.

Сега работата на Рама като художник е поставена в светлината на прожекторите, след като голяма германска галерия подписа договор с политика за популяризиране на неговото изкуство.

Берлинската галерия Société обяви, че е добавила Рама, който е показвал творбите си три пъти на Венецианското биенале, към списъка си от двайсет и четири художници. Ярките акварели и керамичните постаменти на 61-годишния социалистически лидер, от които никнат бронзови израстъци, подобни на корали, ще бъдат показани на панаирите Frieze London и Art Basel Paris тази есен, последвани от самостоятелна изложба в Берлин през април следващата година.

За неговите поддръжници сделката с галерията е просто награда за човек, който революционизира албанското изкуство, очертавайки нов път отвъд мрачния социалистически реализъм, за да улови посткомунистическото пробуждане на страната. За неговите критици това е международно PR упражнение, целящо да отвлече вниманието от корупционните скандали, които преследват голяма част от 12-те години на власт на Рама.

Рама е учил в Академията за изящни изкуства в Тирана, където по-късно е преподавал като професор, и е прекарал няколко години, работейки в Париж, преди да направи изложба в градския център „Помпиду“, както и в Съединените щати, включително Ню Йорк.

Олцен Грипши, албански съвременен художник и критик, който публикува миналата година книга, разглеждаща изкуството на Рама, описва работата му като неоекспресионистична и вдъхновена от Кандински.

„Той революционизира начина, по който гледаме на реалността“, каза Грипши пред „Таймс“. „Не можете да го сбъркате с никой друг художник – бихте разпознали работата му от километри разстояние.“

Кариерният път на Рама се променя, когато се завръща в Албания, за да служи като министър на културата на страната през 1998 г. Две години по-късно той е избран за кмет на Тирана, привличайки международното внимание, като рисува сиви жилищни блокове от комунистическата епоха с ивици с наситени цветове.

Той никога не спира да рисува, драска по време на срещи с официални лица и високопоставени лидери и създава керамика в студиото на приятел в Тирана в свободното си време.

Докато изкуството често е било забавление за световните лидери – Джордж У. Буш рисува военни ветерани, Уинстън Чърчил създава пейзажни „мазки“, а Франсиско Франко прави хиперреалистични рисунки – за Рама то е неразделна част от неговия мисловен процес.

„Той го прави, докато работи, и почти е принуден да го прави, за да работи“, каза Джулия Балантайн-Уей, галеристът на Société. „Той казва много открито, че е много по-добър слушател и се чувства малко нервен, когато няма химикал в ръка.“

Балантайн-Уей каза, че Рама е уникално допълнение към списъка на Société, отбелязвайки, че „нямаме други артисти-политици“. Тя добави, че „се е почувствала, че сега е подходящ момент“ да го привлече, след като е била заслепена от изложба в Париж миналата година.

Берлинската изложба ще представи около седем невиждани произведения, включително първата скулптура на Рама на открито, с фокус върху бронзовите и керамичните му произведения.

Предстоящите му артистични начинания може да предложат добре дошла почивка от нарастващия политически контрол. През февруари висшият орган за съдебен надзор на Албания го обвини в подкопаване на независимостта на съдебната власт, когато критикува антикорупционния орган на страната след ареста на кмета на Тирана, Ерион Веляй, близък съюзник, по обвинения в корупция.

Три месеца по-късно той спечели исторически четвърти мандат с обещание да въведе Албания в ЕС до 2030 г. Той попадна в новините дни по-късно, когато коленичи пред Мелони, която беше открила два офшорни центъра за мигранти в Албания през 2023 г., и стисна ръката ѝ на червения килим на срещата на върха на ЕС в Тирана.

Армандо Лулай, съвременен художник и дългогодишен критик на Рама, нарече изкуството на премиера „PR трик за лъскане на имиджа му“, обвинявайки го, че потиска несъгласието в изкуствата, като укрива публични средства от критиците.

„Той използва изкуството си, за да убеди света, че е изтънчен левичар, който се чувства спокойно в интелектуалните салони“, каза Лулай.

Ермал Хасимя, виден албански политически коментатор и опонент на Рама, каза за премиера:

„Той обича да бъде възприеман като артист... и обича да привлича внимание.“

Балантайн-Уей обаче отхвърли твърденията, че изкуството на Рама служи за управление на имиджа, като „глупости“.

„Първо той беше художник и по-късно влезе в политиката, а не обратното“, каза тя. „Той всъщност е художник, който продължава да създава изкуство, докато се занимава с политика.“