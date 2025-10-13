IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ердоган със съвет към Мелони: Трябва да спреш да пушиш! ВИДЕО

Не искам да убия някого, отсече италианският премиер

13.10.2025 | 21:44 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Турския президент Реджеп Тайип Ердоган, който е голям противник на пушенето, има нова цел: италианския премиер Джорджа Мелони.

В кулоарите на мирната среща на върха в Египет, целяща да прекрати войната в Газа, Ердоган обеща на Мелони, че ще намери начин да я убеди да спре да пуши.

„Изглеждаш страхотно. Но трябва да те накарам да спреш да пушиш“, каза Ердоган на Мелони, според кадри, публикувани от италианския всекидневник Il Foglio и други медии.

В разговора обаче се намеси френският президент Еманюел Макрон, който беше близо до тях. Той бързо разби надеждите на Ердоган, откичайки през смях: "Невъзможно е!“.

„Знам, знам“, каза Мелони, добавяйки предупреждение, че отказването от тютюнопушенето може да я направи по-малко общителна. „Не искам да убия някого.“

В книга, базирана на серия от интервюта, Мелони признава, че е започнала да пуши отново, след като е избягвала вредния навик в продължение на 13 години. Но тя също така призна, че пушенето ѝ е помогнало да се сближи с други политици, включително с тунизийския президент Каис Саид.

