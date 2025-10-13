Ердоган със съвет към Мелони: Трябва да спреш да пушиш! ВИДЕО

Турския президент Реджеп Тайип Ердоган, който е голям противник на пушенето, има нова цел: италианския премиер Джорджа Мелони.

В кулоарите на мирната среща на върха в Египет, целяща да прекрати войната в Газа, Ердоган обеща на Мелони, че ще намери начин да я убеди да спре да пуши.

„Изглеждаш страхотно. Но трябва да те накарам да спреш да пушиш“, каза Ердоган на Мелони, според кадри, публикувани от италианския всекидневник Il Foglio и други медии.

В разговора обаче се намеси френският президент Еманюел Макрон, който беше близо до тях. Той бързо разби надеждите на Ердоган, откичайки през смях: "Невъзможно е!“.

„Знам, знам“, каза Мелони, добавяйки предупреждение, че отказването от тютюнопушенето може да я направи по-малко общителна. „Не искам да убия някого.“

В книга, базирана на серия от интервюта, Мелони признава, че е започнала да пуши отново, след като е избягвала вредния навик в продължение на 13 години. Но тя също така призна, че пушенето ѝ е помогнало да се сближи с други политици, включително с тунизийския президент Каис Саид.

Erdogan grabbed Meloni’s hand and said he had to make her quit smoking. Things are getting lively over there in Egypt! 😅 pic.twitter.com/H21xauZafa — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2025