Режимът на Вучич пада: 44% от сърбите биха подкрепили студентите

Ако в Сърбия днес се проведат избори, това би се случило в условия на „референдумна атмосфера“ – с ясно изразено разделение между подкрепата за режима на Александър Вучич и подкрепата за студентите. В този момент избирателна листа, предложена от студентите, би получила подкрепата на 44% от анкетираните, докато блокът, воден от Вучич, има 32%.

Това се казва в проучване на CRTA (Център за изследвания, прозрачност и отчетност), предаде БГНЕС.

Почти две трети от сърбите смятат, че провеждането на предсрочни избори е най-добрият начин за излизане от настоящата политическа криза. Близо всеки трети избирател на управляващите партии също смята, че трябва да се проведат избори.

43% от гражданите смятат, че няма значение кой ще замени Вучич на власт, докато 39% вярват, че без него положението ще се влоши – което ясно показва силната поляризация в обществото. Подкрепата за протестите срещу властта също расте – 58% от гражданите ги подкрепят, а 39% са против.

Повече от половината от анкетираните смятат, че страната върви в погрешна посока. Най-често чувствата, които гражданите свързват с политическата ситуация, са гняв, раздразнение и тревога.

Поляризацията се проявява и в начина, по който хората възприемат основните проблеми пред страната – 26% смятат, че това е системната корупция, а 20% – студентите и блокадите. Сред ключовите източници на безпокойство гражданите посочват още властта и собствените си икономически затруднения.

Сред поддръжниците на Вучич и сред онези, които виждат в студентите основен проблем, преобладават възрастните хора, гражданите с по-ниско образование и тези, които черпят информация основно от проправителствени медии.