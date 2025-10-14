IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 9

Кораловите рифове преминаха преломния момент, който заплашва тяхното оцеляване

Преминаването на климатичните "преломни моменти" може да предизвикат домино ефект от катастрофи

14.10.2025 | 04:30 ч. 4
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

Кораловите рифове почти със сигурност вече са преминали катастрофален климатичен преломен момент, който сериозно заплашва тяхното оцеляване предвид въздействието на затоплянето на океаните, предаде Франс прес, като цитира референтно проучване, публикувано днес.

"За съжаление, вече сме почти сигурни, че сме преминали един от тези преломни моменти за тропическите коралови рифове в топлите води", заяви Тим Лентън от Университета в Ексетър, главен автор на обширното проучване.

Преминаването на климатичните "преломни моменти" може да предизвикат домино ефект от катастрофи, често необратими.

Свързани статии

При затопляне с 1,4 градуса в сравнение с доиндустриалната епоха, тези рифове "претърпяват безпрецедентно изчезване, което засяга прехраната на стотици милиони хора, които зависят от тях", както и оцеляването на един милион морски вида, заключават учените в проучването.

От последното провеждане на тяхното проучване през 2023 г. те са наблюдавали "безпрецедентна" смъртност на коралите. В момента рифовете претърпяват масивно избелване, което е признак за умирането им. Процесът продължава вече две години, пиеш БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

корали риф
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem