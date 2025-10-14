Китайски производител представи своя летящ автомобил

Китайският производител Aridge представи своя летящ автомобил пред избрана публика в Обединените арабски емирства в неделя.

Електрическият летящ автомобил, който може да излита и каца вертикално, вече има 600 предварителни поръчки и ще струва под 270 хиляди долара на китайския пазар. Aridge твърди, че е започнала масово производство и очаква първите продажби на потребителите през 2027 г. Целта на компанията е да направи летящата си кола достъпна за обикновените хора, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

Летящата кола на Aridge се управлява с джойстик и има автоматизиран режим на полет. „Тя е проектирана да бъде достъпна и да може да се пилотира от всеки – без да е нужно да си професионален пилот“, уточни в интервю Майкъл Ду, главен финансов директор и вицепрезидент на Aridge.