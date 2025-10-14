IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 9

Китайски производител представи своя летящ автомобил

Вече има 600 предварителни поръчки

14.10.2025 | 04:00 ч. 9
Bloomberg TV Bulgaria

Bloomberg TV Bulgaria

Китайският производител Aridge представи своя летящ автомобил пред избрана публика в Обединените арабски емирства в неделя.

Електрическият летящ автомобил, който може да излита и каца вертикално, вече има 600 предварителни поръчки и ще струва под 270 хиляди долара на китайския пазар. Aridge твърди, че е започнала масово производство и очаква първите продажби на потребителите през 2027 г. Целта на компанията е да направи летящата си кола достъпна за обикновените хора, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

Летящата кола на Aridge се управлява с джойстик и има автоматизиран режим на полет. „Тя е проектирана да бъде достъпна и да може да се пилотира от всеки – без да е нужно да си професионален пилот“, уточни в интервю Майкъл Ду, главен финансов директор и вицепрезидент на Aridge.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Bloomberg TV Bulgaria Китай автомобил
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem