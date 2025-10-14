След смъртта на Лиъм Пейн: Кейт Касиди изпаднала в депресия

Кейт Касиди разкри, че не е искала да живее след като приятелят ѝ Лиъм Пейн почина. Певецът си отиде от този свят на 31-годишна възраст през миналия октомври. Тогава той падна от терасата на хотел в Буенос Айрес, Аржентина. Лиъм е бил под въздействието на наркотици и алкохол.

Сега Кейт призна, че след смъртта му е била в депресия. "Винаги просто не правих нищо и просто се справях със скръбта и болката, просто не исках да живея живота си", сподели тя пред "Page Six".

Ифлуенсърката обясни, че ѝ е отнело няколко седмици да осъзнае, че трябва да си върне структурата на живота.

"Най-накрая осъзнах, ОК, трябва да си живея живота, трябва да ставам, да излизам от леглото.", каза тя.

