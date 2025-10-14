Тенденции при цвета на косите за есента

Eсента официално настъпи и сме готови да посрещнем новите тенденции. Със смяната на сезоните дамите редовно решават да освежат и променят визията. А цветът на косата е неразделна част от това. Кои цветове са хитови тази есен? Ето отговорите на американския "Cosmopolitan".

Медно тиквено

Едва ли има изненадани. Какво друго говори повече за есен от тиквата - като декорация, като тиквено лате или баница с тиква? За да сте в тон със сезона, може да боядисате косата в медно тиквено - не прекалено крещящо оранжево, а по-заглушен нюанс - с русоляви и кафеникави оттенъци. Лейтън Мийстър се появи с подобен цвят на косата на наградите "Еми" през септември. Медно тиквеният цвят е топъл, навява уют, в тон с листата и тиквите навън.

Препечена блондинка

Ако оранжевото е прекалено екстравагантно за вас, но искате нещо топло и в тон със сезона, това е перфектното предложение. Говорим за руса коса, но не прекалено светла, а по-скоро със златисти и медни нюанси. Така сте в тон с пожълтелите листа навън, с багрите на есента и излъчвате топлина, лукс, но и уют. Препеченото русо се поддържа по-лесно от светлото русо.

