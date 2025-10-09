Германия отмени бързото издаване на паспорти

Германският парламент отмени закона за ускорено придобиване на гражданство, въведен от предишното правителство.

Това е пореден знак за нарастващото обществено недоволство спрямо имиграцията в страната. Мярката позволяваше кандидатстване за германско гражданство след три години престой вместо обичайните пет, но само за онези, които могат да докажат изключително добра интеграция.

Законът беше приет по инициатива на предишното правителство, ръководено от социалдемократите (ГСДП), които се аргументираха, че така Германия ще привлече повече чуждестранни работници, за да запълни недостига на кадри в редица сектори.

Но настоящият канцлер Фридрих Мерц от Християндемократическия съюз (ХДС), който дойде на власт през май, беше обещал още в предизборната си кампания да отмени закона като част от по-строгия курс срещу нелегалната имиграция. Преди гласуването вътрешният министър Александър Добринт заяви, че правителството „изпраща ясен сигнал“. „Германският паспорт ще бъде признание за успешна интеграция, а не стимул за нелегална миграция“, подчерта той.

Коалицията на Мерц заема твърда позиция по въпросите на имиграцията, опитвайки се да противодейства на растящата популярност на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ), която се класира втора на парламентарните избори през февруари. Обществените нагласи към миграцията в Германия се втвърдиха през последните години, особено в региони, където мигрантите натоварват социалните услуги.

Общо 450 депутати гласуваха за отмяна на закона — включително представители на ГСДП и АзГ, докато 134 се обявиха против.