IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

Крал Чарлз Трети стресна с вида си

Смятат, че здравето му се влошава

15.10.2025 | 18:16 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Във Великобритания са притеснени за здравето на крал Чарлз Трети. През миналата седмица той и големият му син, принц Уилям, присъстваха на събитие в Природонаучния музей в Лондон. Появиха се снимки, които разтревожиха интернет потребителите.

Твърди се, че на тях кралят изглежда много отслабнал и блед. През февруари 2024 г. от двореца съобщиха, че крал Чарлз Трети е диагностициран с онкологично заболяване и преминава химиотерапия. Той продължава лечението си, но така и не е ясно от какъв точно рак страда.

Сега кралският коментатор Том Сайкс сподели, че е "ужасен от снимките, които се появиха".

"Невъзможно е да гледаш тези снимки, без да видиш колко много е спаднало здравето на крал Чарлз", споделя той в "Royalist".

От "ShuterScoop" пък отбелязват, че от придворен знаят, че дворецът "тихо подготвя Уилям да излезе напред бързо", тъй като "илюзията за перфектно здраве се срива".

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди здраве крал Чарлз Трети
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem