Крал Чарлз Трети стресна с вида си

Във Великобритания са притеснени за здравето на крал Чарлз Трети. През миналата седмица той и големият му син, принц Уилям, присъстваха на събитие в Природонаучния музей в Лондон. Появиха се снимки, които разтревожиха интернет потребителите.

Твърди се, че на тях кралят изглежда много отслабнал и блед. През февруари 2024 г. от двореца съобщиха, че крал Чарлз Трети е диагностициран с онкологично заболяване и преминава химиотерапия. Той продължава лечението си, но така и не е ясно от какъв точно рак страда.

Сега кралският коментатор Том Сайкс сподели, че е "ужасен от снимките, които се появиха".

"Невъзможно е да гледаш тези снимки, без да видиш колко много е спаднало здравето на крал Чарлз", споделя той в "Royalist".

От "ShuterScoop" пък отбелязват, че от придворен знаят, че дворецът "тихо подготвя Уилям да излезе напред бързо", тъй като "илюзията за перфектно здраве се срива".

