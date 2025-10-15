Децата на Брус Уилис скърбят за него

Ема Хеминг Уилис – съпругата на Брус Уилис – разкри, че двете им малки дъщери също преживяват тежко напредването на деменцията му. Моделът и инфлуенсър, която е на 47 години, наскоро е преместила 70-годишния актьор, диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD), извън семейния им дом, след като дълго време самата тя е била негов основен болногледач.

Хеминг Уилис споделя пред Vogue Australia, че макар Мейбъл Рей (13 г.) и Евелин Пен (11 г.) да се справят „добре, предвид обстоятелствата“, те силно страдат от отсъствието на баща си.

„Те скърбят. Много им липсва татко им. Пропуска важни моменти от живота им, което е изключително трудно за тях. Децата са устойчиви, но не знам дали някога напълно ще се възстановят. Те учат – и аз уча заедно с тях“, казва тя.

Актьорът от „Умирай трудно“ вече живее в едноетажен дом с пълноценен екип за грижи, тъй като състоянието му прогресира и изисква по-специализирана помощ.

Наскоро Ема отвърна и на нападките онлайн срещу решението си да премести Брус в асистирана грижа.

„Твърде често болногледачите са осъждани бързо и несправедливо от хора, които никога не са преживявали този път и не са стояли на първа линия“, написа тя в Instagram.

Хеминг описа това като „най-трудното решение в живота си“, но допълни, че е готова да споделя истината, защото това „създава връзка и валидиране за всички, които наистина преминават през същото изпитание всеки ден“.

„Мненията на критикуващите са шумни, но ако нямат личен опит, те просто нямат право на думата“, категорична е тя, цитирана от The Independent.

Фронтотемпоралната деменция, поставена като диагноза на Уилис през февруари 2023 г., засяга поведението и езиковите способности и се влошава с времето.

„Той би искал децата да живеят в дом, съобразен с техните нужди, а не с неговите", обясни Ема в специалното предаване на "ABC Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey".

Въпреки тежката диагноза, тя подчерта, че актьорът „е все още много подвижен и в добро общо здраве – просто мозъкът му отказва.“ Езиковите му способности постепенно изчезват, но семейството се е научило да се адаптира.

Ема Хеминг поддържа близки отношения и с бившата му съпруга Деми Мур, с която Брус има три дъщери – Румър, Скаут и Талула. Всички заедно наричат болестта „жестока“ и подчертават, че към момента няма лечение.

През юни Румър, на 37 години, написа трогателен пост по повод Деня на бащата: „Днес е трудно. Усещам дълбока болка в гърдите, че не мога да ти разкажа всичко, което се случва в живота ми. Че не мога да те прегърна и да чуя твоите истории, борби и победи. Иска ми се да те бях питала повече, докато можеше да ми разкажеш всичко.“