Новини

Има ли пренареждане на властта или идват нови избори?

Дебат по темата в студиото на "Директно" с политолога Страхил Делийски и журналиста от Клуб 'Z' Борислав Кръстев

15.10.2025 | 19:49 ч. 2

61 - само толкова депутати се регистрираха за работа в парламента днес. И след като стана ясно, че Народното събрание няма да работи, последваха викове и плакати с искания за оставка към председателя на институцията.

Блокажът дойде след снощното изявление на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и заканата му, че партията му повече няма да осигурява присъствие в парламента и последвалите въпросителни за стабилността на кабинета.

В кулоарите вече се говори за възможна смяна на председателя,а някои дори обсъждат оставка на правителството.

Опозицията настоява за нов политически разговор. Редица политически коментари също дойдоха през днешния ден.

Без кворум в парламента и без заседание на кабинета - пренареждане на властта или нови избори? Дебат по темата в студиото на "Директно" с политолога и преподавател Страхил Делийски и журналиста от Клуб 'Z' Борислав Кръстев.

 

