Седмичен любовен хороскоп за 20 - 26 октомври

Последната седмица на октомври ще ни изправи пред воденето на неудобни разговори в любовта. Каквито и да са подробностите, съвпадът на Меркурий и Марс в Скорпион ще ни даде смелостта да продължим напред. Нептун отново влиза в Риби, завършвайки обиколката си там до началото на следващата година. Можем да очакваме кармичен завършек, особено по отношение на всички аспекти от любовния ни живот, където балонът на медения месец се е спукал или сме преживели други големи разочарования.

Повече за вашата зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за 20 – 26 октомври.

Овен

За обвързаните представители на зодията тази седмица е възможна интензивна борба за власт между вас и вашия партньор по отношение на финансови въпроси. Разговорът може да се разгорещи особено в началото на периода, тъй като Меркурий и Марс се свързват във вашия 8-и дом на споделените ресурси.

Може да почувствате вълна от негодувание от това, което се усеща като контролиращи или манипулативни тактики от вашия партньор. Бъдете внимателни, защото може да има размяна на силни думи, преди да сте разрешили разногласията. Нещата изглеждат малко по-блестящи за необвързаните Овни! Новолунието сигнализира за силен потенциал за нова любовна връзка.

Телец

Това може да се почувства като седмица на „всичко или нищо“ относно събитията в отношенията. В понеделник Меркурий и Марс се свързват във вашия сектор на партньорството в Скорпион. Подгответе се за дълбок и смислен разговор с партньора си. Това може да извади наяве някакъв вид негодувание или травма от връзката. Ако с любимия ви човек преминавате през труден период, това може да е разговорът, от който се нуждаете, за да се „излекувате“. Няма да е лесно, но ще си заслужава.

Близнаци

Любовта е във въздуха! Благодарение на новолуние във флиртуващия зодиакален знак Везни, което попада във вашия сектор на романтиката, има всички индикации, че някой е напът да плени сърцето ви. Този човек трябва да е общителен, любезен, мил и изключително привлекателен. Може да почувствате и незабавна емоционална връзка. За обвързаните новолунието сигнализира за възможност с любимия ви човек да започнете да правите опити за бебе. Ако това не е в плановете ви, то определено ще има на какво да се радвате заедно.

