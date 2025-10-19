Как би могло да изглежда мирно споразумение за Украйна?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят начин за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Как обаче би могло да изглежда едно мирно споразумение:

Кой какво би получил?

Според руските военни, Русия контролира над 116 000 квадратни километра, или повече от 19% от Украйна, площ горе-долу на половината на тази на Обединеното кралство.

Русия твърди, че Крим, който Москва анексира през 2014 г., Донецка и Луганска област, заедно известни като Донбас, както и Запорожие и Херсон, сега са законно част от Русия.

Три източника, запознати с начина на мислене на Кремъл, заявяват след срещата на върха на Путин с Тръмп през август, че Путин е поискал Украйна да се изтегли от частите на Донецка област, контролирани от украинските сили – около 5300 кв. км, или около 20% от цялата област. Това е по-малко от първоначалното му искане от 2024 г. Киев да отстъпи целия Донбас плюс Херсон и Запорожие на юг, площ от близо 20 000 кв. км.

Русия иска западните лидери да признаят Крим, който е предаден на Украйна през 1954 г. от съветския лидер Никита Хрушчов, като част от Русия, позовавайки се на признаването на Косово за независимо през 2008 г. против волята на Русия и Сърбия.

Украинският президент Володимир Зеленски призна, че някои окупирани от Русия територии може да бъдат признати за временно фактически окупирани, но изключи всякакво юридическо признаване. Той посочи, че няма мандат да отстъпва територии и че всяко оттегляне би изложило както Украйна, така и нейните европейски съюзници на нови руски атаки.

Ами НАТО?

Едно от най-важните условия на Путин за прекратяване на войната е искането западните лидери да се ангажират писмено да спрат разширяването на Изток на водения от САЩ Северноатлантически алианс. Руски представители цитират уверение в този смисъл от американския държавен секретар Джеймс Бейкър към съветския лидер Михаил Горбачов през 1990 г.

Лидерите от НАТО се споразумяха през 2008 г., че Украйна и Грузия един ден ще станат членове, а Украйна е заложила пътя към алианса и ЕС в своята конституция. В него се казва, че всяка промяна ще трябва да бъде одобрена на референдум, което е малко вероятна перспектива.

Тръмп заяви, че предишната подкрепа на САЩ за кандидатурата на Украйна за членство в НАТО е била една от причините за войната, и посочи, че Украйна няма да получи членство.

Алиансът твърди, че от отделните страни зависи дали искат да се присъединят към него, но и че не се обсъжда членство в НАТО за Киев, а по-скоро гаранции за сигурност.

Какво биха представлявали гаранциите за сигурност?

Украйна иска гаранции, че няма да бъде нападната отново, но Западът не е нетърпелив да се подпише под нищо, което би могло да го обвърже с бъдеща война с Русия, най-голямата ядрена сила в света. ЕС и НАТО досега са се фокусирали върху практическа подкрепа, готовност на инфраструктурата и стратегическо възпиране.

Русия е нетърпелива да възроди проект на споразумение от април 2022 г., предвиждащо постоянен неутралитет за Украйна в замяна на гаранции за сигурност от петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН – Великобритания, Китай, Франция, Русия и Съединените щати.

Украйна и нейните европейски съюзници заявиха, че Москва не е надежден гарант и неутралитетът за Украйна би оставил Европа уязвима.

Москва също така поиска ограничения за въоръжените сили на Украйна и защита на рускоезичните и православните вярващи. Киев изключва всякакви ограничения на въоръжените си сили и казва, че рускоезичните вече имат цялата необходима защита, позовавайки се на факта, че майчиният език на самия Зеленски е руски.

Търговски перспективи и замразени активи

След като разговаря с Путин в четвъртък, Тръмп спомена перспективата за възобновяване на търговията между САЩ и Русия, ако бъде постигнат мир. Мнозина във Вашингтон са обезпокоени от партньорството без ограничения между Путин и китайския лидер Си Цзинпин и предлагат опит за сближаване на Русия със Съединените щати.

Особено важна за Русия би била възможността да използва щатския долар в глобални транзакции и отварянето на западните финансови институции отново за руски пари.

Европейските сили търсят начин да финансират отбраната и възстановяването на Украйна с част от замразените на Запад руски активи на стойност 210 милиарда евро.

Русия твърди, че вземането на тези пари би било кражба, би подкопало доверието в еврото като резервна валута и би предизвикало години на правни репресии. Москва предложи част от парите да бъдат изразходвани за възстановяване на районите на Украйна, които са под неин контрол.

Отвлечените от Русия украински деца

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че е осигурила открита линия за комуникация с Путин относно репатрирането на украински деца, засегнати от войната на Русия срещу Украйна. Киев вече работи с помощта на Катар за освобождаването на някои деца и изрази надежда, че могат да бъдат освободени още. (БТА, Александър Евстатиев)