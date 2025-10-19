Нефтът поевтиня, приходите падат: Русия има сериозен проблем

Финансите на Русия са под двоен натиск. Приемайки бюджета за 2025 г., кабинетът в Москва явно е надценил възможните приходи от нефт и газ, които ще са значително по-ниски от предвидените. Същото важи и за 2026 година, пише в свой анализ DW.

За деветте месеца на 2025 година приходите от нефт и газ в руския бюджет са намалели с 20% в сравнение с предходната 2024 година, съобщава Министерството на финансите на Русия. Основната причина е спадът в световните цени на нефта. Възможно е в крайна сметка общият обем на постъпленията от износа на нефт и газ да отговаря на очакванията на правителството, но не и на тези от първоначалния план, а от друг, много по-скромен, който се появи през лятото, когато стана ясно, че заложените данни няма как да бъдат постигнати.

Експертите още преди година предупреждаваха, че на властите ще им се наложи да преразгледат очакванията си – правителството изхождаше от твърде оптимистични предпоставки при обсъждането на бюджета за 2025 година. А през 2026 година има риск ситуацията да се повтори.

Какво става с приходите от нефт и газ

Съкращаването на постъпленията от нефт и газ, които носят около една четвърт от приходите в руския бюджет, засилва натиска над държавните финанси. Дори и при най-благоприятния сценарий доходите от нефт и газ през тази година ще се окажат най-ниските от пандемийната 2020 година насам. Икономистът Сергей Алексашенко смята, че те ще възлязат на около 8,5 трилиона рубли.

Същевременно от 2020 година досега разходите на руския бюджет са се увеличили значително – най-вече заради войната. За да могат да я финансират и през 2026 година, властите отново ще увеличат данъците, макар да обещаваха точно обратното.

Размерът на приходите на Русия от нефт и газ зависи от три ключови показателя – от обема на износа, цената на нефта Urals и курса на рублата. През 2025 година нямаше проблем с износа, но това не може да се каже за останалите два фактора. Правителството смяташе, че средната годишна цена на барел Urals ще е 69,7 долара, а доларът – 96,5 рубли. Реално обаче Urals се търгува за по-малко от 60 долара за барел, а доларът струва около 80 рубли.

Прогнозите на правителството и прогнозите на експертите

На пръв поглед ценовите ориентири, заложени в Закона за бюджета за 2026 година, изглеждат по-реалистични. Руското правителство разчита на 59 долара за барел Urals и 92,2 рубли за долар. Но пазарът е настроен по-песимистично.

През последните месеци водещите инвестиционни компании – Citi, Goldman Sachs, JPMorgan и други – занижиха очакванията си за цените на барел Brent от 60-70 долара на 50-60 средно за 2026 година. Според оценката на Агенцията за енергийна информация на САЩ, през 2026 година средната цена на Brent може да падне до 51 долара за барел – една от най-мрачните прогнози.

Ако тези прогнози се сбъднат, руският нефт Urals ще се окаже още по-евтин. По данни на „Ройтерс“, Индия, която е най-големият вносител на руски нефт в момента, го получава с намаление от 2-3 долара на барел.

Защо анализаторите очакват спад в цените на петрола

В първите години на войната ситуацията на световния пазар на петрол се развиваше много благоприятно за Русия, но тази година тенденцията се промениОсновната причина за очакваното намаляване на цените е същата, както и през тази година: предлагането расте по-бързо от търсенето. Този процес се ускори, след като осем държави, членки на ОПЕК+, започнаха да се отказват от доброволните ограничения за добив.

От април до септември страните от ОПЕК+ са увеличили добива до 2,2 милиона барела за денонощие. В началото на септември те решиха постепенно да върнат на пазара още 1,65 милиона барела на денонощие. През октомври добивът предстои да се увеличи със 137 хиляди барела на денонощие, а оттам нататък темповете на увеличаване могат и да се ускорят.

По данни на „Блумбърг“ и „Ройтерс“, Саудитска Арабия, която няма трудности с увеличаването на добива, се е застъпвала за по-решителна стъпка още от октомври. Русия, която по-трудно може да увеличи производството си, е настоявала за по-сдържан подход.

По прогноза на Международната енергийна агенция, в края на 2025 година на пазара ще има излишък от 1,9 милиона барела в денонощие. През 2026 година той ще се увеличи до 3,3 милиона барела в денонощие, което се равнява на около 3% от световното търсене.

Резки колебания няма да има

Анализаторите от Citi пишат в последната си прогноза, че нефтените цени засега се удържат от по-рязък спад благодарение на това, че някои държави, и особено Китай, активно попълват запасите си. Според тях най-вероятният сценарий е Brent да падне до 60 долара за барел към края на годината и да запази това равнище. Ако не стане нещо неочаквано – например войната в Украйна да приключи внезапно – резки ценови колебания няма да има, смятат експертите на Citi.

Но има и други гледни точки. Коментаторът на "Блумбърг" Хавиер Блас отбелязва, че в зависимост от ръста на излишъка натискът над цените ще се засилва. По-рано в такива периоди излишъците от нефт са постъпвали по-активно в хранилищата. Сега този механизъм работи по-зле заради високите процентни ставки, които намаляват изгодата от съхраняването на нефта.

Руските компании износителки – под двоен натиск

Всичко това е причина за високо ниво на неопределеност. „Може да се каже, че руските компании износителки са под огромен натиск от две страни: натискът на външните пазари се съчетава с влошаването на ценовата конюнктура и силната рубла“, констатира финансовият анализатор Николай Дудченко. "Но дори ако руският бизнес успее по някакъв начин да се справи със санкциите, той няма как да повлияе на световните цени."