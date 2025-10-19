IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев пристигна с личната си кола в Смолян, посрещна унгарския президент ВИДЕО

Двамата влязоха в къща-музей "Ласло Наги"

19.10.2025 | 18:30 ч. 92
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът Румен Радев пристигна с личния си автомобил в Смолян, заедно със съпругата си Десислава Радева, за да посрещне унгарския президент Тамаш Шуйок, който е на визита у нас.

Държавният глава пътува с личен автомобил в знак на солидарност с администрацията, която остана без коли на НСО след гласуване от Народното събрание, съобщава телевизия Bulgaria ON AIR.

На въпрос какво мисли унгарският му колега за това, че се движи с личния си автомобил, президентът Радев лаконично коментира: "Ние сме в много добри отношения, той разбира всичко".

Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок по случай деня на българо-унгарското приятелство. Двамата влязоха в къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.

Държавният глава ще посети Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, където ще бъде открита изложба и ще се проведе спектакъл, посветен на българо-унгарската дружба.

