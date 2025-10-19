IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Световната щанги федерация: Карлос Насар направи световното незабравимо

IWF обърна специално внимание на олимпийските шампиони, триумфирали и във Фьорде

19.10.2025 | 16:45 ч.
Големи звезди и местни герои – смесицата, която направи Форде запомнящо се световно първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Олимпийските шампиони Ризки Джунианся и Карлос Насар помогнаха Световното първенство във Фьорде, Норвегия да се превърне в запомнящо се събитие. Това пише в свой материал за интернет страницата на световната федерация по вдигане на тежести Брайън Оливър.

Същото направиха и четиримата сребърни медалисти от Париж, които спечелиха във Форде – Виерафон Вичума, Йейсон Лопес (който остана втори след Карлос Насар в Париж бел.ред.), Акбар Джураев и Вараждат Лалаян. Тези шестима шампиони сега държат общо осем световни рекорда, а общо във Форде имаше 39 световни рекорда.

Друга голяма победа на световното, макар и не като медал, бе завръщането на Джон Мау от Германия, който се бореше с рак. Германецът претърпя шестмесечна химиотерапия по време на отсъствието си, но сега отново се състезава на голям подуим.

Женските звезди бяха Солфрид Коанда, Оливия Рийвс и отборът от шампиони - рекордьори на КНДР. 

 

Карлос Насар световна федерация по вдигане на тежести Ризки Джунианся
