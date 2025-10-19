Инструкторът на загиналия 18-годишен младеж: Скоростта е била 180–200 км/ч

"Аз съм му предавал часовете, всичко си мина нормално. Младо момче, умно момче, добре се обучи, просто се учудвам как силно се е подвел, но тук гледам говорите сега за знания, навици умения, как се обучил, като видите само мястото на катастрофата, скоростта е била минимум 180–200 км/ч. При тази скорост всичко отива на вятъра - знания, умения, навици". Това каза пред БНТ Николай Киряков, инструктор на 18-годишния водач от трагичната катастрофа край Созопол.

Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов разпореди да бъде проверено изцяло обучението и изпита на 18-годишния водач, причинил инцидента на следващия ден, след като е взел шофьорската си книжка.

Курсът е започнал 27 май и е продължил до 11 юли. На 25 август е преминат изпитът на теория от първия път. На 23 септември е взет изпита по кормуване. Проверяващите преглеждат видеозаписите от двата изпита. Оказва се обаче, че курсът е започнал преди да е влязло в сила правилото за задължителна дигитализация при шофьорските курсове, което ще затрудни проверката, тъй като цялата документация се въвежда ръчно, на хартия, без джипиес проследяване.

Свързани статии Новобранец с книжка предизвика катастрофа, загинаха трима

"Има записи само в хартиен картон, с часовете, които се полагат, но няма дигитален запис, маршрутите с джипиес координати, времетраенето, което сега в момента се провежда", заяви Слав Монов, изп. директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Според данни от разследването километражът на автомобила е блокирал на 180 км/ч, което е значително над разрешената скорост за участъка.

В катастрофата загинаха трима младежи - 18-годишният шофьор и двама пътници на по 17 години. Шофьорът загинал на място. На задната седалка в автомобила пътувал 17-годишен немски гражданин, който също починал на място. Другото момче издъхнало по път за болницата.